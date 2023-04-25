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1 час назад

Модель OnlyFans посетила Coachella в прозрачном платье

Lenta.ru

Британская модель Деми Роуз появилась на музыкальном фестивале Coachella в откровенном наряде и показала фото поклонникам. Соответствующие снимки опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Модель OnlyFans посетила Coachella в прозрачном платье
Фото: Лента.руЛента.ру

Знаменитость поделилась серией кадров, на которых она позирует без нижнего белья в черном платье из прозрачной ткани. Манекенщица также надела укороченную кожаную куртку с бахромой и аппликациями в виде цветов, а в руках она держала сумку в тон образа. Блогерша посетила концерты с заплетенными в косу волосами и нюдовым макияжем на лице.

Известно, что Роуз прославилась в сети благодаря продаже откровенных фотографий и видео на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

В июле 2020 года пользователи сети пристыдили Деми Роуз за вульгарный внешний вид. Папарацци запечатлели модель в бикини, поверх которого она надела сетчатое платье бренда Fashion Nova. Фанаты упрекнули Роуз в том, что «показывать свое тело — это все, что она умеет».

Звёзды,Прозрачное платье,
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