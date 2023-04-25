Ирина Шейк показала снимок с сестрой
В личном блоге модель выставила фотографию с сестрой Татьяной. На снимке-селфи девушки позируют в масках для лица, у Ирины серебристого цвета, у Татьяны – золотого. Поклонники Шейк заметили внешнее сходство родственниц.
Девушка похожи цветом глаз и губами. Фолловеры Ирины отметили, что у Татьяны модельная внешность, как и у звездной сестры.
Runews24
Ирина проживает в США и появляется на обложках многих журналов. Карьера Шейк началась после знакомства со сукаутом Гией Джикидзе. После этот Ирина стала принимать участие в показах в Европе и США.