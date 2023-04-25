Слух дня: 20-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм женится

Похоже, семейство Бекхэмов воспитывает тех еще романтиков. Беря пример со старшего брата Бруклина, юный Ромео, по-видимому, тоже задумал связать себя узами брака. Как сообщает Daily Mail, слухи о помолвке звездного наследника спровоцировала его возлюбленная Миа. В минувшее воскресенье девушка появилась в компании Бекхэма на вечеринке в Лондоне, продемонстрировав миру бриллиантовое кольцо на том самом пальце.

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Известно, что красивая пара вместе уже больше трех лет. Ромео и Миа не скрывают своих отношений и часто привлекают внимание папарацци. Разумеется, за годы, проведенные вместе, у возлюбленных бывали разные периоды: например, прошлым летом всех не на шутку напугала новость об их разрыве. К счастью, пылкие влюбленные одумались и вскоре снова сошлись. Надеемся, кольцо на пальце окончательно скрепит их союз!

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