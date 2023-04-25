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1 час назад

Дубцову возмутили слова Зацепина: "Меня как холодной водой обдали"

Мира Маркина

Бывший участник “Фабрики звезд 4” Антон Зацепин заявил в беседе с Яной Чуриковой, что победил бы в проекте, если бы не вмешалось начальство. Его слова возмутили певицу Ирину Дубцову, которая заняла первое место в четвертом сезоне проекта.

Зацепин считает, что некоторые участники были под крылом продюсера Игоря Крутого. По словам “фабриканта”, руководство считало, что победа не может достаться парню из глубинки. Он также отметил, что имели место призывы голосовать за Ирину Дубцову:

Я думаю: "Как так?!" Меня как холодной водой обдали.

Победительницу “Фабрики” Ирину Дубцову шокировали слова Зацепина, которого она считала приятелем:

"Это бред! Вот реально бред! Вообще не понимаю его, я всегда была с Антоном в хороших отношениях, а то, как он высказался обо мне", — отреагировала артистка.

Певица Рита Дакота рассказала, как ее критиковал Константин Меладзе на "Фабрике звезд"

Ранее "Рамблер" рассказывал о судьбе "фабрикантки" Юлии Паршуты.

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