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Меган Маркл заподозрили в пластических операциях

Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике и продемонстрировала поклонникам новый образ. Об этом сообщает NY Post.

Меган Маркл заподозрили в пластических операциях
© Газета.Ru

Герцогиня Сассекская записала видеообращение для конференции TED Talk, в котором представила своего друга, фотографа Мисана Харримана.

В ролике Меган предстала перед публикой в новом образе: жена принца Гарри выпрямила волосы и сменила оттенок на более светлый.

Пользователи сети отметили, что после преображения Меган Маркл стала "подозрительно похожа" на Кейт Миддлтон.

"Печальная Меган Маркл так сильно хочет быть похожа на Кейт Миддлтон", "Боже мой. Меган Маркл, которая ревнует и одержима принцессой Уэльской, носит контактные линзы орехового цвета, чтобы быть похожей на Кейт", "Она выглядит так, будто пытается быть похожей на Кейт… этого не произойдет", - написали пользователи в социальных сетях.

В последние месяцы Меган Маркл редко появлялась на публике, из-за чего некоторые пользователи предположили, что герцогиня не только сменила прическу, но и сделала ряд инъекционных процедур.

"Думаю, публичное отсутствие Меган было объяснено. И это не имело никакого отношения к детям", "Похоже, она сделала подтяжку лица, убрала мешки под глазами, закачала филеры в губы и что-то сделала с подбородком", - отметили пользователи сети.

Представители Меган Маркл отказались от комментариев, но инсайдеры, близкие к герцогине, сообщили NY Post, что ничего из вышеперечисленного она не делала.

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