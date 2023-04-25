6 самых коротких браков знаменитостей

Любовь не всегда живет три года, то же можно сказать и про брак. Вспоминаем знаменитостей, пробывших в статусе жены или мужа рекордно малое количество времени. Советуем перечитывать подборку каждый раз, когда будете корить себя за неудавшийся роман!

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Дженнифер Лопес и Крис Джадд

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«Моим бывшим тяжело жить в моей тени, зная, что они никогда не заработают денег, которые зарабатываю я», — так певица отзывается о своих неудачных романах. Но таблоиды помнят времена, когда Дженнифер Лопес не отличалась разборчивостью: сначала она вышла замуж за официанта Охани Ноа, а спустя несколько лет связала себя узами брака с парнем из подтанцовки Крисом Джаддом. Брак продержался чуть более девяти месяцев. Крис еще не успел забрать зубную щетку, а Дженнифер Лопес уже закрутила роман с Беном Аффлеком, с которым познакомилась на съемках фильма «Джильи».

Памела Андерсон и Кид Рок

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Брак Памелы Андерсон и американского рэпера Кида Рока продлился 122 дня, или четыре месяца. С самого начала его едва ли можно было назвать крепким: парочка ссорилась и расставалась практически еженедельно. По слухам, решение о разводе принял Рок, заподозрив супругу в измене с коллегой по фильму «Борат» Сашей Бароном Коэном. К слову, Кид — единственный из бывших мужей Памелы, с кем она не разговаривала много лет, будучи в неплохих отношениях с остальными.

Рене Зеллвегер и Кенни Чесни

Обладательнице двух статуэток «Оскара» Рене Зеллвегер парадоксально не везло в личной жизни: она встречалась с Джимом Керри, Брэдли Купером, Джоном Красински, но ни с кем так и не дошла до алтаря. В 2005 году актриса в первый и последний раз вышла замуж, ее избранником стал кантри-певец Кенни Чесни. Не успели поклонники порадоваться за Рене, как спустя четыре месяца она потребовала аннулировать брак, по слухам, из-за измены супруга. Сейчас 53-летняя актриса, наконец, обрела счастье: она встречается с британским телеведущим Энтом Энстедом, на днях пара даже выбрала дом для совместного проживания.

Николас Кейдж и Лиза Мари Пресли

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Николас Кейдж — большой поклонник Элвиса Пресли. Думаем, это обстоятельство исчерпывающе объясняет, как эти двое оказались у алтаря. Актер и дочка короля рок-н-ролла заключили брак в 2002 году, а всего через три с половиной месяца подали документы на развод. Официальной причиной разрыва стала несовместимость характеров. «Посмотрите, сколько денег Бен Аффлек растратил на Джей Ло. Когда Ник открывает бумажник, оттуда вылетают мотыльки», — жаловалась Лиза Мари журналистам.

Дрю Бэрримор и Джереми Томас

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Дрю Бэрримор — настоящий панк брачного рынка. В 16 лет она чуть не вышла замуж за Лелэнда Хейуорда, в 17 обручилась с музыкантом Джейми Уолтерсом, а в 19 обменялась кольцами с владельцем бара в Лос-Анджелесе Джереми Томасом. Правда, уже через 50 дней Дрю появилась в суде с заявлением о расторжении брака. С тех пор актриса стала осмотрительнее: следующая запись о браке появилась в ее паспорте лишь спустя 16 лет — тот продлился четыре года и принес актрисе двух дочерей.

Бритни Спирс и Джейсон Александр