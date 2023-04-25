Почему заядлые холостяки становятся примерными семьянинами

Неожиданные встречи изменили жизнь этих мужчин.

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Эти мужчины, по мнению публики, да и самих себя, были слишком хороши для того, чтобы принадлежать лишь одной женщине. Они легко завоевывали и разбивали женские сердца, но ни с одной из избранниц не начинали серьезных отношений.

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И все же каждый из них однажды встретил ту, ради которой изменил всем принципам и с радостной улыбкой отправился под венец.

Джордж Клуни

Он уверял, что еще не родилась женщина, которая заставила бы актера жениться. С предыдущей пассией, заявившей в интервью, что рано или поздно станет миссис Клуни, расстался в тот же день. Поэтому, когда в СМИ появилась информация о готовящейся свадьбе Джорджа и Амаль Аламуддин, публика даже не восприняла новости всерьез. И все же на безымянном пальце Клуни вскоре появилось заветное кольцо.

На вопрос, почему он передумал и связал себя узами брака, актер признался, что Амаль — первая девушка, не побоявшаяся в его обществе быть собой. Она дерзила, но была умной, тонкой, обожала искусство. Джордж понял, что рядом с этой барышней ему никогда не будет скучно.

Бенедикт Камбербетч

Главный Шерлок Холмс нового столетия почти 12 лет встречался с коллегой по цеху, но предложение руки и сердца ей так и не сделал. В интервью Бенедикт заявил, что просто не намерен жениться. Всего через год актер встретил Софи Хантер и тут же повел ее под венец.

Объясняя, почему изменил решение, Бенедикт признался, что в Софи его подкупила поддержка и постоянное участие в жизни артиста.

Квентин Тарантино

Его связывали романы со многими голливудскими красотками, но Квентин уверял, что никогда не женится, ведь брак и семья будут отвлекать от творчества. Мнение Тарантино изменила певица Даниэлла Пик. В возрасте 55 лет артист впервые женился, а через два года стал папой очаровательного малыша Лео.

Хью Грант

Этот дамский угодник десятками покорял женские сердца, становился отцом, но жениться не собирался, да и хранить верность никому не хотел. Об этом он сразу сообщил новой возлюбленной — Анне Эберштейн. В отличие от других девушек, Анна лишь пожала плечами и заявила, что собирается наслаждаться жизнью, а становиться для кого-то обузой не собирается. Словно проверяя ее, Хью закрутил роман на стороне, Эберштейн не отреагировала, напомнив, что Грант — свободный человек. Упустить эту женщину актер не мог и в 2018 году предложил ей руку и сердце.

Мэттью Макконахи