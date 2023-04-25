Жена Гуфа заявила, что счастлива после сообщений рэпера о разводе

Жена Гуфа Юлия Королева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о своем состоянии после объявления рэпера о разводе.

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Королева заявила, что в ее доме все счастливы.

24 апреля Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, рассказал, что разводится с супругой. Артист объяснил, что сделал объявление во избежание сплетен и домыслов. По словам певца, все внутрисемейные споры и вопросы будут урегулированы адвокатами. Он также отметил, что продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины.

В тот же день бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай призналась, что информация о разводе не стала для нее новостью. Она заявила, что в мозгу рэпера «нет отдела, который отвечает за качество хорошего отца и мужа». Бизнесвумен добавила, что не хочет злорадствовать, однако у нее есть желание сказать Королевой, что предупреждала о таком исходе.