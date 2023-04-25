Капаклы выложил трогательное видео с новой избранницей

Пара наслаждается отдыхом на острове.

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Звезда телешоу «Дом 2» Роман Капаклы после расставания с женой Мариной Африкантовой проводит время в компании новой возлюбленной Татьяны Мусульбес. Именно с ней мужчина изменил своей супруге.

Сейчас новоиспеченная пара отдыхает на Бали. В личном блоге Роман показал романтическое видео с Татьяной.

Капаклы рассказал, что они отлично погуляли на вечеринке. После мероприятия знаменитости отправились домой, однако по дороге они заснули в автомобиле. Мусульбес мило расположилась на коленях бойфренда.

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