Актер Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне папарацци застали артиста, прогуливающимся по улице с новорожденным малышом. Пол и возраст младенца неизвестны.

Дэниел и Эрин вместе более десяти лет. Они познакомились в 2012 году во время работы над фильмом «Убей своих любимых».

Звезды не афишировали, что ждут ребенка. О том, что Дарк находится в положении, стало известно лишь месяц назад.