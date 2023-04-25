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Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал отцом

Актер Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне папарацци застали артиста, прогуливающимся по улице с новорожденным малышом. Пол и возраст младенца неизвестны.

Дэниел и Эрин вместе более десяти лет. Они познакомились в 2012 году во время работы над фильмом «Убей своих любимых».

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Звезды не афишировали, что ждут ребенка. О том, что Дарк находится в положении, стало известно лишь месяц назад.

Ранее мы писали о том, что HBO выпустил официальный тизер сериала о "Гарри Поттере".

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