Звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф стал отцом
Актер Дэниел Рэдклифф и его избранница Эрин Дарк впервые стали родителями. Об этом пишет Daily Mail.
Накануне папарацци застали артиста, прогуливающимся по улице с новорожденным малышом. Пол и возраст младенца неизвестны.
Дэниел и Эрин вместе более десяти лет. Они познакомились в 2012 году во время работы над фильмом «Убей своих любимых».
Звезды не афишировали, что ждут ребенка. О том, что Дарк находится в положении, стало известно лишь месяц назад.
Ранее мы писали о том, что HBO выпустил официальный тизер сериала о "Гарри Поттере".