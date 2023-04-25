Актриса Сальма Хайек опубликовала несколько снимков в открытом купальнике. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

На серии фото Сальма Хайек в салатовом бикини, который состоит из лифа пуш-ап и плавок на завязках. Волосы актрисы никак не собраны.

В подписи к фото Хайек пояснила, что океан помогает ей почувствовать себя обновленной.

Соцсети

Поклонники высоко оценили внешность актрисы:

"Как с обложки Sports Illustrated"

"Я считаю, что Сальма круче Джей Ло. И что вы мне сделаете?"

"Я влюблен в вас вот уже 20 лет! Вы стареете наоборот"