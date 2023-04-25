$81.55+0.2890.03+0.57
3 часа назад

56-летняя актриса Сальма Хайек выложила фото в бикини

Мира Маркина

Актриса Сальма Хайек опубликовала несколько снимков в открытом купальнике. Соответствующий пост появился в ее личном блоге в социальных сетях.

На серии фото Сальма Хайек в салатовом бикини, который состоит из лифа пуш-ап и плавок на завязках. Волосы актрисы никак не собраны.

В подписи к фото Хайек пояснила, что океан помогает ей почувствовать себя обновленной.

Соцсети

60-летняя актриса Деми Мур выложила фото в леопардовом бикини

Поклонники высоко оценили внешность актрисы:

"Как с обложки Sports Illustrated"

"Я считаю, что Сальма круче Джей Ло. И что вы мне сделаете?"

"Я влюблен в вас вот уже 20 лет! Вы стареете наоборот"

Ранее фигуру в бикини продемонстрировала ровесница Сальмы Хайек актриса Холли Берри.

Звёзды,Видео,Мур Деми,Сальма Хайек,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий