Клава Кока назвала материнство своей "больной темой"

Певица Клава Кока рассказала в YouTube-шоу «Вопрос Ребром», что материнство является больной для нее темой.

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Кока призналась, что очень хочет завести малыша. Она отметила, что очень любит детей, но пока у нее нет возможности родить. Баста поддержал желание артистки, заявив, что уже «надо задуматься». По словам звезды, она «становится другим человеком» в окружении детей.

«Я могу заплакать. Я прямо проникаюсь. Мне хочет окутать, обнять, остаться», — поделилась Кока.

Как заявила певица, все родственники знают о ее желании завести ребенка. Кока отметила, ее мечта стать мамой также обусловлена тем, что она из многодетной семьи.

«Короче, дети — это класс. Надеюсь, скоро в моей жизни это счастье тоже появится», — заключила артистка.