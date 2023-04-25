Певица Наталия Власова госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Об этом "Пятому каналу" рассказал ее PR-директор Алексей Карпов.

По словам Карпова, артистка попала в больницу ночью с 23 на 24. Ей стало плохо во время корпоратива в "Москва-Сити", где она выступала. На третьей-четвертой песне певица выронила микрофон и вскоре стала падать сама. Музыкант подхватил ее, и за кулисами Власовой вызвали скорую помощь.

Директор певицы отмечает, что хороших новостей о состоянии исполнительницы нет, и врачи просили не ждать таковых.

По данным СМИ, у 44-летней певицы есть проблемы с сердцем, ее прооперировали и подключили к аппарату ИВЛ.