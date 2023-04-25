Раскрыты подробности первой пластической операции Бони

Так, по данным канала, звезда сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица. Такая процедура называется платизмопластикой, а ее стоимость обходится пациентам в сумму от 200 тысяч до двух миллионов рублей.