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Раскрыты подробности первой пластической операции Виктории Бони

Стало известно, какую первую пластическую операцию сделала 43-летняя телеведущая Виктория Боня. Подробностями делится Telegram-канал "Звездач".

Раскрыты подробности первой пластической операции Бони
© РИА Новости

Так, по данным канала, звезда сделала подтяжку мышц шеи в совокупности с липосакцией зоны подбородка и овала лица. Такая процедура называется платизмопластикой, а ее стоимость обходится пациентам в сумму от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

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По словам пластического хирурга Марии Ситниковой, суть платизмопластики заключается в перемещении мышцы и кожи к центру шеи, за счет чего происходит лифтинг тканей.

Ранее Боня рассказала о своей первой пластической операции.

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