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Анфиса Чехова пошутила, что держит саму себя в сексуальном рабстве

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике с отдыха.

Чехова пошутила, что держит саму себя в сексуальном рабстве
© Газета.Ru

«Когда нет настроения, но ты все равно вышла на пляж, чтобы сделать классные фоточки… Ретроградный Меркурий, мать его за ногу», — написала Чехова.

Поклонники не оценили снимок телеведущей и принялись активно критиковать ее за фотошоп, который, по словам фанатов, скрывает недостатки фигуры Чеховой. Один из подписчиков и вовсе предположил, что телеведущая состоит на содержании у обеспеченного мужчины.

«Вы – содержанка у богатого человека, или эти красивые места и шопинг вы можете позволить себе благодаря труду и таланту?» — поинтересовался поклонник.

В ответ на это Чехова пошутила, что состоит у самой себя в сексуальном рабстве.

«У Анфисы Чеховой в сексуальном рабстве. Заставляет меня в купальниках фотографироваться и все ее прихоти удовлетворять», — посмеялась телеведущая.

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