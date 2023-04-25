Чехова пошутила, что держит саму себя в сексуальном рабстве

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию в купальнике с отдыха.

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«Когда нет настроения, но ты все равно вышла на пляж, чтобы сделать классные фоточки… Ретроградный Меркурий, мать его за ногу», — написала Чехова.

Поклонники не оценили снимок телеведущей и принялись активно критиковать ее за фотошоп, который, по словам фанатов, скрывает недостатки фигуры Чеховой. Один из подписчиков и вовсе предположил, что телеведущая состоит на содержании у обеспеченного мужчины.

«Вы – содержанка у богатого человека, или эти красивые места и шопинг вы можете позволить себе благодаря труду и таланту?» — поинтересовался поклонник.

В ответ на это Чехова пошутила, что состоит у самой себя в сексуальном рабстве.