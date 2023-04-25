Серябкина показала свою естественную красоту

38-летняя Серябкина показала перед камерой различные модные тренды. Например, она выбрала белый топ с орнаментом в виде сердец и джинсы с вырезами. Также использовала кожаный черный тренч и узкое платье. Главной фотографией стал крупный план без макияжа.

«Настоящая и красивая»; «Лучшая и потрясающая»; «Как должен выглядеть человек: чистый, настоящий, разный и этим красивый», — отметили подписчики в микроблоге Серябкиной.

К слову, недавно Ольга Серябкина презентовала свой новый клип «Одиночка». В нем она снова предстала перед зрителями в разных образах. В ролях ее предполагаемых кавалеров снялись российские звезды Ваня Дмитриенко, Алексей Воробьев и другие.