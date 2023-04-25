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Пользователей сети восхитили ноги 35-летней Кристины Асмус

Фотографию в нижнем белье опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 35-летней актриса Кристина Асмус. Пользователей сети восхитили ее ноги.

Пользователей сети восхитили ноги 35-летней Кристины Асмус
© Мослента

На снимке знаменитость сидит на кровати в корсете красного цвета, темно-синих трусах, вытянув оголенные ноги в лакированных туфлях на высоком каблуке. Не ее голове парик с длинными кудрявыми светлыми волосами. В макияже Асмус сделал акцент на губы, выделив их красной помадой.

«Шикарные ноги у вас. Красотка», «Хорошие ножки», «Крис, просто топ», «Вы очень сексуальная и красивая», «Самая лучшая российская киноактриса», «Классный образ», «У вас идеальная фигура. Восхищаюсь», «Я подумала, что вы кукла», «Вам очень идет этот образ», «Ты очень сексуальна», «У меня челюсть отвисла, как увидел фото», — восхитились пользователи сети.

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