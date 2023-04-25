Пользователей сети восхитили ноги 35-летней Кристины Асмус

«Шикарные ноги у вас. Красотка», «Хорошие ножки», «Крис, просто топ», «Вы очень сексуальная и красивая», «Самая лучшая российская киноактриса», «Классный образ», «У вас идеальная фигура. Восхищаюсь», «Я подумала, что вы кукла», «Вам очень идет этот образ», «Ты очень сексуальна», «У меня челюсть отвисла, как увидел фото», — восхитились пользователи сети.