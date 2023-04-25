Волочкова повысила домработницу до PR-менеджера

Раньше вся страна знала имя домработницы Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, а теперь самой знаменитой является помощница в доме Анастасии Волочковой. Более того, за преданность, проверенную годами, балерина не просто прославила уборщицу, но и повысила ее до PR-директора.

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Лола появилась в доме Анастасии Волочковой более семи лет назад. Балерина решила взять темноволосую женщину к себе на работу и поселила их с мужем в маленьком домике, расположенном на территории близ ее особняка.

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За время работы в доме знаменитости Лола родила троих детей, а ее супруг Рустам перевез под крыло танцовщицы еще пару родственниц. Но это все ничуть не смущает Волочкову. Напротив, Анастасия уверенно заявляет — в доме царит гармония и полное взаимопонимание. А ее уровень доверия к Лоле вырос до того, что она вручила ей свой рабочий телефон.

Уже довольно долгое время балерина обходится без PR-менеджера и, конечно, не всегда успевает самостоятельно обрабатывать все поступающие к ней вопросы и предложения. Попросив однажды Лолу помочь, Волочкова заметила — домработница великолепно справилась с задачей, разгребла все сообщения в ее телефоне и даже принесла ей несколько очень выгодных контрактов. Теперь Лола стала не просто помогать Анастасии с уборкой и готовкой, но и вести дела.

«У меня очень благодатная обстановка дома. Лоле ничто не мешает наводить порядок в доме, и у нас чистота полнейшая в моем особняке, но я ее спрашиваю: „Лол, тебя не напрягает вот эта движуха, которая связана с моей работой?“. Она говорит нет, мне даже очень нравится. Она в движении, все хорошо, так она деньги зарабатывает. Она процент получает с того, что приносит мне деньги. А что плохого?», — поделилась балерина в телефонном разговоре с журналистом Пятого канала.

Лолу и ее мужа Анастасия называет членами своей семьи, которые давно прошли проверку на всем — от денег до добропорядочности. Им Волочкова доверяет безоговорочно и понимает — они это ценят.

«Лолочка теперь как королева, и она это ценит. У меня были люди в жизни которым я делала добро. Они свешивали ноги мне на шею и думали, что все это должное. А Лола с Рустамом — это люди, которые ценят то добро, которое я осуществляю», — призналась Анастасия.