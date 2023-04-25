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"Есть новости": рэпер Джиган и Оксана Самойлова прервали молчание

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова помирились. Об этом знаменитости сообщили в социальных сетях.

"Есть новости": рэпер Джиган и Самойлова прервали молчание
© Социальные сети

Некоторое время назад ходили слухи, что звезды поссорились и разъехались. И, наконец, Джиган вместе с супругой рассказали, что сейчас у них происходит в жизнях.

"Есть новости, которые, возможно, кого-то порадуют или кого-то огорчат", – написала Самойлова в своем микроблоге.

Что сейчас происходит в браке Оксаны Самойловой и Джигана

Позже пара опубликовала видео, в котором рассказала подписчикам, что они помирились:

"Мы не идеальные".

Ранее жена Джигана увезла детей от мужа в Сочи.

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