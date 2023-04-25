"Есть новости": рэпер Джиган и Самойлова прервали молчание

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова помирились. Об этом знаменитости сообщили в социальных сетях.

Некоторое время назад ходили слухи, что звезды поссорились и разъехались. И, наконец, Джиган вместе с супругой рассказали, что сейчас у них происходит в жизнях.