Оливия Уайлд запретила Эмили Ратаковски "упоминать ее имя"

Актриса Оливия Уайлд попросила модель Эмили Ратаковски не упоминать ее имя и заняться воспитанием детей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдера, Оливия Уайлд посоветовала модели «сосредоточиться на материнстве, а не встречаться со всеми, кого она видит».

«У них не было никакой ссоры, потому что с тех пор, как Оливия увидела видео с Эмили и Гарри, она не разговаривала с моделью. Звезда предала ее и нарушила девичий кодекс», — сообщил источник.

В конце марта Эмили Ратаковски оказалась в центре нового скандала: папарацци засняли модель, когда она страстно целовалась на парковке с музыкантом и бывшим возлюбленным актрисы Оливии Уайлд Гарри Стайлсом. В апреле Эмили Ратаковски впервые рассказала об отношениях с Гарри Стайлсом. 32-летняя модель впервые за долгое время публично высказалась об отношениях с бойфрендами. В последнее время ее регулярно ловят папарацци за поцелуями на свиданиях.