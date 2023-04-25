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1 час назад

Оливия Уайлд запретила Эмили Ратаковски "упоминать ее имя"

Газета.Ru

Актриса Оливия Уайлд попросила модель Эмили Ратаковски не упоминать ее имя и заняться воспитанием детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Оливия Уайлд запретила Эмили Ратаковски "упоминать ее имя"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам инсайдера, Оливия Уайлд посоветовала модели «сосредоточиться на материнстве, а не встречаться со всеми, кого она видит».

«У них не было никакой ссоры, потому что с тех пор, как Оливия увидела видео с Эмили и Гарри, она не разговаривала с моделью. Звезда предала ее и нарушила девичий кодекс», — сообщил источник.

В конце марта Эмили Ратаковски оказалась в центре нового скандала: папарацци засняли модель, когда она страстно целовалась на парковке с музыкантом и бывшим возлюбленным актрисы Оливии Уайлд Гарри Стайлсом. В апреле Эмили Ратаковски впервые рассказала об отношениях с Гарри Стайлсом. 32-летняя модель впервые за долгое время публично высказалась об отношениях с бойфрендами. В последнее время ее регулярно ловят папарацци за поцелуями на свиданиях.

Звёзды,Оливия Уайлд,
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