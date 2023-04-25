Юлия Меньшова рассказала о ссорах с Верой Алентовой

«У меня был период довольно сложных отношений с родителями и некоторый набор претензий: ничем особенным я не отличаюсь. Я понимаю сегодня и сейчас, что это была и ревность огромная к тому, что я была не в таком фокусе внимания, в котором мне хотелось быть», — пожаловалась Меньшова.