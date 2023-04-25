Юлия Меньшова рассказала о ссорах с Верой Алентовой

Телеведущая Юлия Меньшова на своем YouTube-шоу «Сама Меньшова» вспомнила, как ссорилась со своими родителями — актрисой Верой Алентовой и режиссером Владимиром Меньшовым.
«У меня был период довольно сложных отношений с родителями и некоторый набор претензий: ничем особенным я не отличаюсь. Я понимаю сегодня и сейчас, что это была и ревность огромная к тому, что я была не в таком фокусе внимания, в котором мне хотелось быть», — пожаловалась Меньшова.
Телеведущая посетовала, что испытывала чувство одиночества, так как они не обращали внимания на некоторые вещи из-за других дел. По словам Меньшовой, конфликты с родителями возникали примерно по одной и той же причине: Алентова и Меньшов воспринимали пожелания дочери как капризы.
«У папы и мамы глаза были на пять копеек: «Чего тебе не хватало? Сыта, обута, одета еще и сверх того. Отдельная комната для тебя и бабушки. Ты чего!» Это заставило меня изменить взгляд», — резюмировала Меньшова.