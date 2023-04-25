Второй сын Бекхэмов намерен связать себя узами законного брака

Не успели поклонники знаменитый супругов Виктории и Дэвида Бекхэмов привыкнуть, что старший сын пары Бруклин давно вырос и даже обзавелся женой, как второй по старшинству наследник пары Ромео тоже решился на брак.

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Недавно в социальных сетях Виктории Бекхэм появились фотографии с первой годовщины Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц. Влюбленные отметили 12 месяцев семейной жизни и показали, что по-прежнему счастливы.

Насмотревшись на старшего брата 20-летний Ромео Бекхэм тоже решился на серьезный шаг. Он сделал предложение своей возлюбленной Мии Реган. Пара около трех лет состоит в отношениях и ни в каких скандалах за все это время замечена не была.

Время от времени за молодыми влюбленными охотятся папарацци, но из-за их счастья и полного отсутствия каких-либо провокаций, в прессу их снимки попадают довольно редко. И вот, во время очередного попадания в объективы Мия случайно «засветила» кольцо на том самом пальце.