Эми Шумер избавилась от роскошного пентхауса в Нью-Йорке

Известная актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер решила избавиться от своего роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Она продала недвижимость за 15 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей), передает New York Post.

© Lenta.ru

По данным издания, сделка еще не закрыта и финальная стоимость объекта может измениться. Сама Шумер купила пентхаус в 2016 году, заплатив за него 12,14 миллиона долларов.