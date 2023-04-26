$81.55+0.2890.03+0.57

Эми Шумер избавилась от роскошного пентхауса в Нью-Йорке

Известная актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер решила избавиться от своего роскошного пентхауса в Нью-Йорке. Она продала недвижимость за 15 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей), передает New York Post.

Эми Шумер избавилась от роскошного пентхауса в Нью-Йорке
© Lenta.ru

По данным издания, сделка еще не закрыта и финальная стоимость объекта может измениться. Сама Шумер купила пентхаус в 2016 году, заплатив за него 12,14 миллиона долларов.

Площадь двухэтажного жилья составляет 418 квадратных метров. Внутри него пять спален и пять ванных комнат, а также гостиная с камином. Интерьер отличается наличием стеклянных стен и просторной террасы с видом на реку Гудзон и мост Джорджа Вашингтона. Попасть в пентхаус можно через запирающийся на ключ лифт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий