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Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме

Американская светская львица Пэрис Хилтон поделилась подробностями об интерьере своего нового дома. Звезда и ее муж, предприниматель Картер Рым, сменили жилье вскоре после рождения сына Феникса в январе, об этом пара рассказала в подкасте I Am Paris.

Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме
© Lenta.ru

По словам Хилтон, в доме есть SPA-зона, оснащенная терапевтической кроватью с красной подсветкой, а также аппаратами для криотерапии и массажа лица. Помимо этого, в здании расположен отдельный оздоровительный центр, студия звукозаписи, помещение для создания подкастов и комната для распаковки посылок.

Звезда отметила, что в новом особняке имеется все, что требуется ее семье. «Это как жить в парке развлечения. У нас столько всего, чем мы можем заняться прямо в доме», — рассказала светская львица.

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