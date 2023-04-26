Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме

Американская светская львица Пэрис Хилтон поделилась подробностями об интерьере своего нового дома. Звезда и ее муж, предприниматель Картер Рым, сменили жилье вскоре после рождения сына Феникса в январе, об этом пара рассказала в подкасте I Am Paris.

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По словам Хилтон, в доме есть SPA-зона, оснащенная терапевтической кроватью с красной подсветкой, а также аппаратами для криотерапии и массажа лица. Помимо этого, в здании расположен отдельный оздоровительный центр, студия звукозаписи, помещение для создания подкастов и комната для распаковки посылок.