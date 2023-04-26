Линдси Лохан опубликовала первые снимки с округлившимся животом

Американская актриса Линдси Лохан, которая совсем скоро станет матерью первенца, впервые опубликовала "беременное" фото.
Соответствующим снимком актриса поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
36-летняя Линдси Лохан позировала перед зеркалом в зеленом вязаном макси-платье от Sandro, которое подчеркивало заметно округлившийся живот актрисы.
Фотография была сделана в Нью-Йорке, где Линдси сейчас живет со своим мужем Бадером Шаммасом. Однако, по данным инсайдеров, рожать звезда планирует в Дубае.
В середине марта Линдси Лохан сообщила, что впервые станет матерью. Звезда фильма "Дряные девчонки" опубликовала в личном блоге фотографию белоснежного детского комбинезона с надписью Coming Soon.
"Мы очень рады скорому появлению нового члена семьи и с нетерпением ждем следующей главы нашей жизни!", — подписала фото актриса.
Линдси Лохан и Бадер Шаммас поженились год назад на скромной церемонии в кругу самых близких друзей.
"Я самая счастливая женщина на свете. Он нашел меня и увидел, что я мечтаю о счастье и безмятежности. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, все для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день", – написала Линдси в соцсетях.