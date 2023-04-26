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Клава Кока раскрыла, почему Чеботина ее «ненавидит»: «Наши дороги разошлись»

Несмотря на свой позитивный солнечный образ, созданный на сцене и наличие миллионов фанатов, Клава Кока бывает часто замешана в конфликтах с другими представительницами шоубиза.

Клава Кока раскрыла, почему Чеботина ее «ненавидит»
© Popcake.tv

Долгое время поклонники пускали слухи о том, что Люся Чеботина ее откровенно ненавидит. Кока решила рассказать правду о том, что же произошло между ней и Люсей, правдивы ли сплетни про ни ненависть и почему 2 молодые и яркие артистки вмиг перестали общаться.

Клава призналась, что их общение быстро сошло на нет и причина для этого тоже есть.

Однажды певица пошутила в компании Люси и это обидело вторую исполнительницу, но узнала Кока о том, что ее юмор показался обидным, гораздо позже: во время серии неприятных для нее интервью от имени Чеботиной.

Как оказалось, Люся сильно обиделась и больше не захотела общаться.

«Я извинилась, не хотела, чтобы между нами были разногласия. Мы возобновили общение, а потом вышли все ее интервью… Наши дороги разошлись, но я к ней хорошо отношусь», — вспомнила Клава подробности конфликта в шоу Басты «Вопрос ребром» и заметила, что с ее стороны никаких вопросов или негатива к Чеботиной нет.

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