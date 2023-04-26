Клава Кока раскрыла, почему Чеботина ее «ненавидит»

Несмотря на свой позитивный солнечный образ, созданный на сцене и наличие миллионов фанатов, Клава Кока бывает часто замешана в конфликтах с другими представительницами шоубиза.

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Долгое время поклонники пускали слухи о том, что Люся Чеботина ее откровенно ненавидит. Кока решила рассказать правду о том, что же произошло между ней и Люсей, правдивы ли сплетни про ни ненависть и почему 2 молодые и яркие артистки вмиг перестали общаться.

Клава призналась, что их общение быстро сошло на нет и причина для этого тоже есть.

Однажды певица пошутила в компании Люси и это обидело вторую исполнительницу, но узнала Кока о том, что ее юмор показался обидным, гораздо позже: во время серии неприятных для нее интервью от имени Чеботиной.

Как оказалось, Люся сильно обиделась и больше не захотела общаться.