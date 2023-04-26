Тарасов намекнул, что жалеет о свадьбе с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на свое сожаление о женитьбе на Ольге Бузовой.

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Отношения пары начались в 2011 году, в 2012 возлюбленные поженились. Певица вспоминала, что в тот момент была по-настоящему счастлива со спортсменом. Супруги были вместе четыре года. В 2016 году пара заявила о разводе, артистка обвинила футболиста в многочисленных изменах.

Вскоре после развода Дмитрий женился на Анастасии Костенко. Модель родила футболисту троих детей.

В социальных сетях Дмитрий провел рубрику «вопрос/ответ». Поклонники задали футболисту интересующие их вопросы. Один из пользователей поинтересовался, женился ли Дмитрий на Насте еще раз. Спортсмен рассказал, что хотел бы повести Костенко под венец вновь.

Блогер рассказал, что хотел бы встретить Настю раньше.