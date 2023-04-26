$81.55+0.2890.03+0.57

Дмитрий Тарасов намекнул, что жалеет о свадьбе с Ольгой Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на свое сожаление о женитьбе на Ольге Бузовой.

Тарасов намекнул, что жалеет о свадьбе с Бузовой
© runews24.ru

Отношения пары начались в 2011 году, в 2012 возлюбленные поженились. Певица вспоминала, что в тот момент была по-настоящему счастлива со спортсменом. Супруги были вместе четыре года. В 2016 году пара заявила о разводе, артистка обвинила футболиста в многочисленных изменах.

Вскоре после развода Дмитрий женился на Анастасии Костенко. Модель родила футболисту троих детей.

В социальных сетях Дмитрий провел рубрику «вопрос/ответ». Поклонники задали футболисту интересующие их вопросы. Один из пользователей поинтересовался, женился ли Дмитрий на Насте еще раз. Спортсмен рассказал, что хотел бы повести Костенко под венец вновь.

Блогер рассказал, что хотел бы встретить Настю раньше.

«Конечно бы женился, сто процентов. Снова на Насте, но только намного раньше», - ответил Тарасов на вопрос пользователя.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий