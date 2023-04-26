5 звезд, у которых есть близнец, но никто об этом не знает

Мы привыкли, что эти знаменитости появляются на экране в единственном экземпляре.

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Рады сообщить, что у некоторых из них есть близнецы — менее известные, но тоже прекрасные люди.

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Составили список звезд, которые могут похвастаться наличием у них двойняшек.

Жизель и Патрисия Бундхен

Бывший ангел Victoria's Secret Жизель Бундхен родилась на юге Бразилии в семье немецких эмигрантов. Помимо сестры-двойняшки Патрисии у нее было еще четыре сестры: Ракель, Гразиела, Габриела и Рафаэла. В 14 лет Патрисия, как и Жизель, отправилась в модельную школу, однако работа на подиуме показалась ей скучной. Тогда она переквалифицировалась в модельного менеджера: поступила на факультет связей с общественностью и стала помогать сестре пробиваться к вершинам. К слову, отчасти благодаря деловой хватке Патрисии Жизель почти 12 лет сохраняла за собой статус самой высокооплачиваемой модели в мире.

Эштон и Майкл Кутчеры

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Поскольку УЗИ в 1970-х массово не применяли, родители Кристофера (Эштона) и Майкла Кутчеров не были готовы к рождению близнецов. И если первый мальчик появился на свет совершенно здоровым, то второму диагностировали легкую форму ДЦП и кардиомиопатию (сердечная патология, характеризующаяся поражением миокарда). Существует легенда: когда мальчикам было 13 лет, Майклу потребовалась срочная пересадка сердца, и Эштон попытался покончить с собой, чтобы отдать сердце брату, но мальчика вовремя остановил отец. В итоге донор нашелся, трансплантация прошла успешно. Сейчас Майклу 45 лет, он работает экономистом и ведет самостоятельную жизнь. Свободное время брат актера посвящает борьбе за права детей с ДЦП и агитации за посмертное донорство органов.

Кифер и Рейчел Сазерленды

Канадец Кифер Сазерленд (хоррор «Зеркала», триллер «Коматозники» и драма Ларса фон Триера «Меланхолия») родился в известной актерской семье, его отец — знаменитый актер Дональд Сазерленд. Как тут не начать сниматься в фильмах? Да, в принципе, очень просто: сестра-близнец Кифера Рейчел предпочла продюсирование актерской карьере. В ее трудовой книжке значатся всего пять-шесть ролей в малоизвестных фильмах, что не помешало ей сколотить состояние в 60 миллионов долларов, работая в постпродакшене.

Скарлетт и Хантер Йоханссон

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Хантер Йоханссон младше своей суперпопулярной сестры на три минуты. В 1996 году он вместе с ней снялся в комедийно-драматическом фильме «Мэнни и Ло» («Воришки» в российском прокате), с тех пор на съемочной площадке его не видели. Зато не раз встречали в компании Скарлетт на красных дорожках различных премий: Хантер, как образцовый брат, частенько сопровождает актрису на важных мероприятиях. Но ясно, что политическая карьера привлекала Хантера больше, чем кино: в конце 2000-х он работал в команде Барака Обамы, а сейчас активно занимается бизнесом и благотворительностью.

Вин Дизель и Пол Винсент

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