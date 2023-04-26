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Какие необычные комнаты есть в новом доме Пэрис Хилтон

Светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала о своем новом доме, который она купила с бизнесменом Картером Реумом после рождения сына Феникса.

Какие необычные комнаты есть в новом доме Хилтон
© Слово и Дело

Хилтон отметила, что особняк располагает комнатами для оздоровительных процедур, создания подкастов и даже отдельным помещением для распаковки пакетов. В доме есть зона SPA, терапевтическая кровать с подсветкой, собственная студия звукозаписи.

«Это как жить в парке развлечения. У нас столько всего, чем мы можем заняться прямо в доме», — рассказала Хилтон в подкасте I Am Paris.

Гости светской львицы, которые успели побывать в шикарном особняке, отмечают, что все стены увешаны портретами хозяйки. Некоторые в шутку прозвали резиденцию личным музеем Хилтон.

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