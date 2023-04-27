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56-летняя Хайек вышла в свет в корсетном платье

Актриса Сальма Хайек посетила гала-концерт Time100, посвященный самым влиятельным людям мира по версии журнала Time. Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail.

56-летняя Хайек вышла в свет в корсетном платье
© Газета.Ru

56-летняя Сальма Хайек вышла на красную дорожку Линкольн-центра в Нью-Йорке в корсетном платье от итальянского модного дома Gucci. Эффектное сине-черное платье со шлейфом, декорированное кружевом и бисером, выгодно подчеркивало фигуру актрисы. Звезда дополнила образ серебристым клатчем и массивными кольцами с крупными бриллиантами.

В этот же день Сальма Хайек оригинально поздравила с днем рождения своего коллегу по фильму «Супер Майк: Последний танец» Ченнинга Татума. Актриса опубликовала в личном блоге фотографию обнаженного Татума, сделанную в гримерке. «Тот из нас, кто не тренировался каждый день, остался в одежде», — подписала Сальма.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян пришла на вечер Time 100 Gala в платье-комбинации без нижнего белья.

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