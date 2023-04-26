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Жена Оззи Осборна рассказала о страшных последствиях пластики лица

Британская телеведущая Шэрон Осборн призналась в желании прекратить делать пластические операции после неудачной подтяжки лица. На эту тему она высказалась в интервью The Sun.

Жена Оззи Осборна рассказала о страшных последствиях пластики
© Lenta.ru

70-летняя жена музыканта Оззи Осборна рассказала о страшных последствиях последнего пережитого в 2021 году хирургического вмешательства. По словам знаменитости, она осталась недовольна результатом травматичной процедуры, которая длилась более пяти часов.

«После нее я выглядела как чертов Циклоп», — посетовала телезвезда.

Собеседница издания призналась, что более не намерена обращаться к хирургам, поскольку последняя операция испортила ее внешность.

«Подтяжка была последней каплей. После нее я сказала себе, что пора остановиться», — заверила Осборн.

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