Приянка Чопра пришла на премьеру в платье с разрезом от бедра

Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail. 40-летняя Приянка Чопра вышла на красную дорожку театра Amazon Culver Theater в струящемся атласном платье цвета фуксии с высоким разрезом от бедра и серебристых босоножках на высоком каблуке.

В прошлом году Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас впервые стали родителями, обратившись к услугам суррогатной матери. Их дочь Мэлти Мэри появилась на свет на три месяца раньше срока и сразу после рождения попала в реанимацию, где провела ровно сто дней. В январе Приянка Чопра вместе с дочерью снялась для обложки британского Vogue. В интервью актриса поделилась болезненными воспоминаниями о первых днях жизни Мэлти Мэри.