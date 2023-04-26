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Приянка Чопра пришла на премьеру в вечернем платье с разрезом от бедра

Индийская актриса, модель, обладательница титула "Мисс мира — 2000" Приянка Чопра посетила премьеру сериала "Цитадель".

Приянка Чопра пришла на премьеру в платье с разрезом от бедра
© globallookpress.com

Фотографии с мероприятия появились на Daily Mail. 40-летняя Приянка Чопра вышла на красную дорожку театра Amazon Culver Theater в струящемся атласном платье цвета фуксии с высоким разрезом от бедра и серебристых босоножках на высоком каблуке.

Актриса дополнила образ бриллиантовыми украшениями от итальянского дома Bvlgari и сделала яркий макияж с акцентом на ягодную помаду.

Газета.Ru

В прошлом году Приянка Чопра и ее муж, музыкант Ник Джонас впервые стали родителями, обратившись к услугам суррогатной матери. Их дочь Мэлти Мэри появилась на свет на три месяца раньше срока и сразу после рождения попала в реанимацию, где провела ровно сто дней. В январе Приянка Чопра вместе с дочерью снялась для обложки британского Vogue. В интервью актриса поделилась болезненными воспоминаниями о первых днях жизни Мэлти Мэри.

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