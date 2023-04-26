Утяшева назвала 3 продукта, которые мешают похудеть

На календаре конец апреля, значит, тема похудения для многих актуальна как никогда. В нашем топе звезд, которые дают дельные советы, как привести себя в форму, почетное место занимает Ляйсан.

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Несмотря на плотный график, она всегда находит время на поддержание формы и заботу о здоровье. Да и потом, что может лучше сказать об умении 37-летней телеведущей питаться правильно, как не ее роскошная фигура (и это после рождения двух прекрасных деток).

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На днях в своем Telegram-канале Утяшева рассказала о «ложных друзьях худеющего», которые вопреки популярным мифам вовсе не помогают сбросить вес.

По словам Ляйсан, существует перечень продуктов, которые все считают полезными, но на деле они мало чем отличаются от своих вредных аналогов. И первый популярный «диетический» напиток в этом списке — смузи.

«Да, этот напиток, бесспорно, хороший источник минеральных веществ и витамина С. Но есть один нюанс: в смузи огромное количество свободных сахаров, которые образуются из-за удаления клетчатки. То есть по концентрации они сравнимы с количеством сахара в сладкой газировке», — объясняет Утяшева.

Второй обманчивый продукт в подборке от телеведущей — энергетические батончики.

«Тут в первую очередь нужно внимательно изучить состав продукта. В 99% случаев — это овсяные хлопья с орехами и другими добавками, обильно залитые сиропом. Конечно, там может красоваться надпись "без сахара", скорее всего, речь лишь про отсутствие белого рафинированного сахара, но с наличием фруктозы», — делится секретами телеведущая и добавляет, что такой не самый полезный батончик лучше заменить овсяной кашей.

А завершает Ляйсан развенчание популярных стереотипов рассказом об обезжиренных продуктах. Утяшева уверена, что они не только не помогают снижать вес, но и приводят к его набору: