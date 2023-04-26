Звезда "Универа" рассказал, как воспитывает своих детей

“До 4-лет они же не понимают, что происходит. Но у них определенные триггеры выработались, что вот эти вещи неправильные. У нас это сработало, но опять же прошу отнестись с пониманием, что мы не какие-то садисты. Мы делали это так, чтобы ребенок осознал и понял – это мог быть легкий шлепок, чтобы он понимал”.