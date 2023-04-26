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Звезда "Универа" рассказал, как воспитывает своих детей

Станислав Ярушин – отец двоих детей: 11-летней Стефании и 8-летнего Ярослава. Недавно актер поделился секретами воспитания в разговоре с Натальей Подольской.

Звезда "Универа" рассказал, как воспитывает своих детей
© New Magazine

Звезда “Универа” ей признался, что с детьми практикует метод “кнута и пряника”, и он у него явно сработал.

“Кнута” у нас было больше до 4-х лет, когда у нас дети вели себя некорректно или не слушались, мы не говорили им словами, а “прописывали” по попе. Причем нормально прописывали рукой, чтобы ребенок понимал, что этого делать нельзя”, – рассказал актер в ютуб -шоу “Ваша Наташа”.

По словам Станислава, такой способ быстро дал свои плоды. Когда дети немного повзрослели, он уже мог разговаривать с ними как с взрослыми людьми.

“До 4-лет они же не понимают, что происходит. Но у них определенные триггеры выработались, что вот эти вещи неправильные. У нас это сработало, но опять же прошу отнестись с пониманием, что мы не какие-то садисты. Мы делали это так, чтобы ребенок осознал и понял – это мог быть легкий шлепок, чтобы он понимал”.

Психологи, посмотревшие интервью звезды “Универы” , уже осудили метод воспитания актера. Так, например, известный детский психолог Виктория Дмитриева категорически против любого насилия над детьми. Она утверждает, что ребенок может привыкнуть к тому, что границы его тела постоянно нарушаются и это в дальнейшем повлечет за собой сильнейшую травму.

Напомним, актер женат на девушке Алене, они познакомились на съемках сериала “Универ”. Алена не снималась, но приезжала к подруге. Буквально спустя через 4 дня молодые люди приняли решение пожить вместе и съехались в одну квартиру, а через неделю влюблённый артист сделал предложение руки и сердца избраннице.

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