Младший сын Алены Свиридовой запел

«В какой-то момент я поняла, что рядом с моим сыном слишком много женщин. И это нехорошо. Тогда я ему подкинула идею, правда, изначально она была про Суворовское училище. Гриша радостно за нее ухватился, но выяснилось, что мы туда опоздали. Там берут с пятого класса и больше уже не делают добор. И потом мы узнали про кадетское училище. Съездили с сыном вдвоем, посмотрели, что и как. И вот уже год он учится в кадетском корпусе», – рассказывала Алена.