$81.55+0.2890.03+0.57

Младший сын Алены Свиридовой запел

Периодически Алена Свиридова публикует фотографии с сыном Григорием. В последнее время певица все чаще показывает младшего наследника. Стоит отметить, что молодой человек заметно возмужал.

Младший сын Алены Свиридовой запел
© New Magazine

Мама и сын вместе появляются на музыкальном шоу «Звезды. Отцы и дети», в котором состязаются звезды со своими наследниками.

На днях женщина разместила фотографию с сыном в социальной сети. На снимке она позирует с Гришей и своей мамой.

«Три поколения. Да, кстати, посмотрите нас с Гришей в программе «2 Звезды. Отцы и дети».

Молодой человек позировал в черном худи и шапке. Григорий в 2019 окончил кадетское училище и хотел связать свою жизнь с военной службой. Но похоже, что 19-летний сын певицы всерьез увлекся музыкой. Алена не скрывает, что испытывает гордость за сына.

Свиридова никогда не препятствовала выбору сына и не была против того, чтобы он стал военным.

«В какой-то момент я поняла, что рядом с моим сыном слишком много женщин. И это нехорошо. Тогда я ему подкинула идею, правда, изначально она была про Суворовское училище. Гриша радостно за нее ухватился, но выяснилось, что мы туда опоздали. Там берут с пятого класса и больше уже не делают добор. И потом мы узнали про кадетское училище. Съездили с сыном вдвоем, посмотрели, что и как. И вот уже год он учится в кадетском корпусе», – рассказывала Алена.

Однако молодой человек, судя по всему решил пойти по стопам своей матери и пробивается в шоу-бизнес. Напомним, что у Алёны Свиридовой есть еще старший сын Василий. С ним певица видится не так часто, как хотелось бы. Он перебрался в Канаду вместе с отцом. В Ванкувере молодой человек работает программистом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий