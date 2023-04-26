Младший сын Алены Свиридовой запел
Периодически Алена Свиридова публикует фотографии с сыном Григорием. В последнее время певица все чаще показывает младшего наследника. Стоит отметить, что молодой человек заметно возмужал.
Мама и сын вместе появляются на музыкальном шоу «Звезды. Отцы и дети», в котором состязаются звезды со своими наследниками.
На днях женщина разместила фотографию с сыном в социальной сети. На снимке она позирует с Гришей и своей мамой.
«Три поколения. Да, кстати, посмотрите нас с Гришей в программе «2 Звезды. Отцы и дети».
Молодой человек позировал в черном худи и шапке. Григорий в 2019 окончил кадетское училище и хотел связать свою жизнь с военной службой. Но похоже, что 19-летний сын певицы всерьез увлекся музыкой. Алена не скрывает, что испытывает гордость за сына.
Свиридова никогда не препятствовала выбору сына и не была против того, чтобы он стал военным.
«В какой-то момент я поняла, что рядом с моим сыном слишком много женщин. И это нехорошо. Тогда я ему подкинула идею, правда, изначально она была про Суворовское училище. Гриша радостно за нее ухватился, но выяснилось, что мы туда опоздали. Там берут с пятого класса и больше уже не делают добор. И потом мы узнали про кадетское училище. Съездили с сыном вдвоем, посмотрели, что и как. И вот уже год он учится в кадетском корпусе», – рассказывала Алена.
Однако молодой человек, судя по всему решил пойти по стопам своей матери и пробивается в шоу-бизнес. Напомним, что у Алёны Свиридовой есть еще старший сын Василий. С ним певица видится не так часто, как хотелось бы. Он перебрался в Канаду вместе с отцом. В Ванкувере молодой человек работает программистом.