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2 часа назад

Прохор Шаляпин заявил, что в его жизни нет никакой любви

Газета.Ru

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал в беседе с "Пятым каналом" свою личную жизнь. Шаляпин заявил, что в его жизни "нет никакой любви".

Прохор Шаляпин заявил, что в его жизни нет любви
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Нет, ничего в моем сердце сейчас не селится. Я жду просто спокойствия и ничего не ищу", - объяснил звезда.

Он также прокомментировал свое семейное положение цитатой из стиха поэта Сергея Есенина.

"Отлюбили мы давно. Как в стихотворении Есенина", - поделился музыкант.

Ранее Шаляпин встречался со светской львицей Ольгой Сан. На данный момент статус их отношений неизвестен. Долгое время ходили слухи, что пара рассталась. Однако 6 апреля Сан опровергла информацию, что больше не встречается с певцом. Сан не стала отрицать, что пара часто ссорилась. Конфликты между партнерами происходили из-за комментариев девушки в СМИ. Шаляпину не нравилось, что возлюбленная "наговорила всяких глупостей" про их отношения. Сан рассказывала, что пара пытается наладить роман и работать над ним. В апреле Шаляпин пожаловался, что не может посетить могилу жены Татьяны-Клаудии Дэвис в Канаде.

Звёзды,Прохор Шаляпин,Сергей Есенин,
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