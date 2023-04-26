Прохор Шаляпин заявил, что в его жизни нет любви

"Нет, ничего в моем сердце сейчас не селится. Я жду просто спокойствия и ничего не ищу", - объяснил звезда.

Ранее Шаляпин встречался со светской львицей Ольгой Сан. На данный момент статус их отношений неизвестен. Долгое время ходили слухи, что пара рассталась. Однако 6 апреля Сан опровергла информацию, что больше не встречается с певцом. Сан не стала отрицать, что пара часто ссорилась. Конфликты между партнерами происходили из-за комментариев девушки в СМИ. Шаляпину не нравилось, что возлюбленная "наговорила всяких глупостей" про их отношения. Сан рассказывала, что пара пытается наладить роман и работать над ним. В апреле Шаляпин пожаловался, что не может посетить могилу жены Татьяны-Клаудии Дэвис в Канаде.