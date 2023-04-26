Сестра Фриске высмеяла обвинения, что выглядит старше своих лет

Наталья Фриске ответила в соцсетях на критику внешнего вида.

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Одна из пользовательниц соцсети удивилась, узнав, что Фриске 37 лет. Она думала, что девушке "далеко за 40".

Блогерша не расстроилась и отнеслась к комментарию с юмором. По словам Фриске, ей жаль, что она разочаровала комментаторшу.

"Обожаю своих токсиков. Ладно, признаюсь. Мне 67", - пошутила блогерша.

Ранее Фриске решилась на перемены во внешности. Она прошла процедуру по растворению филлера на верхней губе. Блогерша решила оставить инъекционный имплант на нижней губе. Впервые она увеличила губы три года назад и три раза "по чуть-чуть добавляла".

Девушка делала процедуры у разных косметологов и несколькими видами филлеров. В итоге, самый первый имплант мигрировал вниз, что создавало "некрасивую" форму губы.