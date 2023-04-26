$81.55+0.2890.03+0.57

Сестра Фриске высмеяла обвинения, что выглядит старше своих лет

Наталья Фриске ответила в соцсетях на критику внешнего вида.

Сестра Фриске высмеяла обвинения, что выглядит старше своих лет
© Газета.Ru

Одна из пользовательниц соцсети удивилась, узнав, что Фриске 37 лет. Она думала, что девушке "далеко за 40".

Блогерша не расстроилась и отнеслась к комментарию с юмором. По словам Фриске, ей жаль, что она разочаровала комментаторшу.

"Обожаю своих токсиков. Ладно, признаюсь. Мне 67", - пошутила блогерша.

Ранее Фриске решилась на перемены во внешности. Она прошла процедуру по растворению филлера на верхней губе. Блогерша решила оставить инъекционный имплант на нижней губе. Впервые она увеличила губы три года назад и три раза "по чуть-чуть добавляла".

Девушка делала процедуры у разных косметологов и несколькими видами филлеров. В итоге, самый первый имплант мигрировал вниз, что создавало "некрасивую" форму губы.

Помимо избавления от филлеров, Фриске также сделала себе ботокс. В апреле одна из пользовательниц соцсети негодовала от того, что Фриске не ругает своего "бриллиантового ребенка". Фриске возмутилась подобному комментарию. В той ситуации она не видела причин ругать малышку, так как она просто познавала мир.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий