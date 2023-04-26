Кардашьян: «Я была бы просто счастлива быть адвокатом»

«Я была бы просто счастлива быть адвокатом»: Ким Кардашьян готова отказаться от работы на TV
42-летняя бизнесвумен и светская львица выступила на престижном «TIME100».
Ким Кардашьян может спокойно прожить и без появления на телеэкранах. Ей есть чем заняться. Об этом звезда реалити-шоу и основательница SKIMS рассказала на саммите TIME100. «Я была бы просто счастлива быть адвокатом всё время», - ответила Ким на вопрос, могла бы она жить и заниматься любимым делом, не находясь под прицелом телекамер.
«Это (изучение юриспруденции) просто на многое открыло мне глаза», - пояснила она. «Ошеломляет, сколько ещё предстоит сделать … На прошлой неделе я впервые привела сестру Хлою в тюрьму, и это, действительно, заставило её задуматься». По словам Ким, она надеется, что адвокатская деятельность станет «самой значимой работой» в её жизни.
В декабре 2021-го Кардашьян сдала первый экзамен для будущих юристов, а правозащитной деятельностью начала заниматься ещё раньше, в 2017-м. Журналистам она заявила, что собирается пойти по стопам покойного отца, известного адвоката Роберта Кардашьяна.