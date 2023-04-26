Кардашьян: «Я была бы просто счастлива быть адвокатом»

Ким Кардашьян может спокойно прожить и без появления на телеэкранах. Ей есть чем заняться. Об этом звезда реалити-шоу и основательница SKIMS рассказала на саммите TIME100. «Я была бы просто счастлива быть адвокатом всё время», - ответила Ким на вопрос, могла бы она жить и заниматься любимым делом, не находясь под прицелом телекамер.