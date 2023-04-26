Крид опроверг слухи о помолвке

Певец Егор Крид опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собирается жениться на новой возлюбленной.

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Крид опубликовал переписку с матерью, которая спрашивает его о якобы грядущей свадьбы. Родительница интересуется, почему семья не знает о помолвке артиста. Музыкант уверил, что никому не делал предложение. По словам музыканта, «идиоты-СМИ сами все придумали».

«Представляю, сколько людей верит желтухе, публикам, газетам, ТВ и тд. Раз даже от моей мамы я получаю такое», — заключил Крид.

Ранее сообщалось, что музыкант сам объявил о своей помолвке во время стрима на платформе Twitch. Тогда он заявил, что «больше не холостяк».

В апреле стало известно, что звезда «Импровизации» Антон Шастун расстался с возлюбленной. Комик признался, что его сердце свободно.