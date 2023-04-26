Егор Крид опроверг слухи о помолвке
Певец Егор Крид опроверг в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что собирается жениться на новой возлюбленной.
Крид опубликовал переписку с матерью, которая спрашивает его о якобы грядущей свадьбы. Родительница интересуется, почему семья не знает о помолвке артиста. Музыкант уверил, что никому не делал предложение. По словам музыканта, «идиоты-СМИ сами все придумали».
«Представляю, сколько людей верит желтухе, публикам, газетам, ТВ и тд. Раз даже от моей мамы я получаю такое», — заключил Крид.
Ранее сообщалось, что музыкант сам объявил о своей помолвке во время стрима на платформе Twitch. Тогда он заявил, что «больше не холостяк».
В апреле стало известно, что звезда «Импровизации» Антон Шастун расстался с возлюбленной. Комик признался, что его сердце свободно.
Также комик рассказал, что его кандидатура рассматривалась для шоу «Холостяк», однако, в итоге, не взяли в качестве главного героя проекта. Комик отметил, что «Холостяк» с его участием не имел бы успеха, поскольку ему было бы некомфортно выбирать девушек.