Комик Илья Соболев рассказал, почему жена его не ревнует
Жена комика Ильи Соболева не ревнует его, поскольку он не привлекает внимание женщин. Об этом юморист рассказал в интервью коллеге Ивану Абрамову.
"Ко мне сексуального влечения у женщин нет. Мне об этом никто не говорит. Я не "рыжий" из Иванушек. У меня нет такой энергии", — пояснил комик.
Абрамов заметил, что на правой руке Соболева нет обручального кольца. Почему он его не носит, комик отвечать не захотел.
Илья Соболев с 2011 года в браке с Натальей Соболевой. У них две дочери: София и Ева, а также в апреле родился сын.