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Комик Илья Соболев рассказал, почему жена его не ревнует

Жена комика Ильи Соболева не ревнует его, поскольку он не привлекает внимание женщин. Об этом юморист рассказал в интервью коллеге Ивану Абрамову.

"Ко мне сексуального влечения у женщин нет. Мне об этом никто не говорит. Я не "рыжий" из Иванушек. У меня нет такой энергии", — пояснил комик.

Абрамов заметил, что на правой руке Соболева нет обручального кольца. Почему он его не носит, комик отвечать не захотел.

Комик Илья Соболев рассказал, что в компаниях всех смешит его жена, а не он

Илья Соболев с 2011 года в браке с Натальей Соболевой. У них две дочери: София и Ева, а также в апреле родился сын.

Ранее Илья Соболев объяснил, почему ушел из шоу Stand Up на ТНТ.

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