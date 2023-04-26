Диброва пожаловалась, что больше некому содержать семью

Недавно стало известно, что телеведущего Дмитрия Диброва убрали из передачи «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале , которую он вел несколько лет. По этому поводу резко высказалась жена мужчины Полина.

По слухам, зарплата Дмитрия на Первом канале составляла несколько миллионов рублей в месяц. Сейчас супруга телеведущего переживает, кто будет содержать семью.

«Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы »«Кто хочет стать миллионером?». Дмитрий — штатный сотрудник канала, его зарплата — источник дохода всей семьи. Что теперь делать?' — заявила Полина в личном блоге.

Также жена Диброва поделилась еще одной грустной новостью — у них в доме обвалился балкон. «Наши приключения продолжаются. Видимо, они завершатся, когда мы уедем в Африку — собираемся 2 улететь всей семьей. Теперь обвалился балкон. Через несколько лет будем отмечать 13 лет, как живем в этом доме. 13 лет мы чудесно жили с этим балконом, теперь его нет», — подчеркнула звезда.