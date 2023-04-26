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Полина Диброва пожаловалась, что больше некому содержать семью

Также звезда добавила, что в их доме обвалился балкон.

Диброва пожаловалась, что больше некому содержать семью
© WomanHit.ru

Недавно стало известно, что телеведущего Дмитрия Диброва убрали из передачи «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале, которую он вел несколько лет. По этому поводу резко высказалась жена мужчины Полина.

По слухам, зарплата Дмитрия на Первом канале составляла несколько миллионов рублей в месяц. Сейчас супруга телеведущего переживает, кто будет содержать семью.

«Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы »«Кто хочет стать миллионером?». Дмитрий — штатный сотрудник канала, его зарплата — источник дохода всей семьи. Что теперь делать?' — заявила Полина в личном блоге.

Также жена Диброва поделилась еще одной грустной новостью — у них в доме обвалился балкон. «Наши приключения продолжаются. Видимо, они завершатся, когда мы уедем в Африку — собираемся 2 улететь всей семьей. Теперь обвалился балкон. Через несколько лет будем отмечать 13 лет, как живем в этом доме. 13 лет мы чудесно жили с этим балконом, теперь его нет», — подчеркнула звезда.

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