Звезда «Дома−2» во второй раз стала мамой

У знаменитости родилась дочь.

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29-летняя звезда телешоу «Дом 2» Алиана Устиненко в 2013 году вышла замуж за Александра Гобозова. Спустя год у пары родился сын Роберт. Однако вскоре пара решила развестись.

Прошло несколько лет, прежде чем знаменитость встретила новую любовь. А сегодня Алиана сообщила, что во второй раз стала мамой — у нее родилась дочь. Пока звезда держит в секрете имя малышки.