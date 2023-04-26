Звезда «Дома−2» во второй раз стала мамой

Звезда «Дома−2» Алиана Устиненко во второй раз стала мамой
У знаменитости родилась дочь.
29-летняя звезда телешоу «Дом 2» Алиана Устиненко в 2013 году вышла замуж за Александра Гобозова. Спустя год у пары родился сын Роберт. Однако вскоре пара решила развестись.
Прошло несколько лет, прежде чем знаменитость встретила новую любовь. А сегодня Алиана сообщила, что во второй раз стала мамой — у нее родилась дочь. Пока звезда держит в секрете имя малышки.
А недавно женился бывший муж Устиненко. Знаменитость шутила, что не хотела бы родить в день свадьбы экс-супруга. «Если честно, то правда рада. Если бывший пристроен и в хороших руках, мне как-то спокойнее», — заявляла в личном блоге Алиана.