Айза заявила, что не стоит жалеть жену Гуфа из-за развода

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в социальных сетях, что не видит смысла жалеть жену рэпера Гуфа Юлию Королеву из-за развода.

© Газета.Ru

Некоторые поклонники просят звезду пожалеть Королеву, так как она осталась одна с ребенком. Айза напомнила, что была точно в такой же ситуации. Более того, у нее даже двое детей. Блогерша отметила, что множество женщин оказываются в подобных условиях. Однако, по мнению звезды, сейчас наступила в эпоха, когда дамы могут позаботиться о себе и ребенке без мужчин.

Также Айза знает, что Королева точно не пропадет. По словам блогерши, жена Гуфа сама рассказывала ей, что живет не за счет рэпера и зарабатывает сама.

«Так что, я лучше пожалею тех, кому действительно это нужно. И Юля не такая наивная дура как я. Она свое получит и не упустит», — заключила Айза.