Айза заявила, что не стоит жалеть жену Гуфа из-за развода
Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в социальных сетях, что не видит смысла жалеть жену рэпера Гуфа Юлию Королеву из-за развода.
Некоторые поклонники просят звезду пожалеть Королеву, так как она осталась одна с ребенком. Айза напомнила, что была точно в такой же ситуации. Более того, у нее даже двое детей. Блогерша отметила, что множество женщин оказываются в подобных условиях. Однако, по мнению звезды, сейчас наступила в эпоха, когда дамы могут позаботиться о себе и ребенке без мужчин.
Также Айза знает, что Королева точно не пропадет. По словам блогерши, жена Гуфа сама рассказывала ей, что живет не за счет рэпера и зарабатывает сама.
«Так что, я лучше пожалею тех, кому действительно это нужно. И Юля не такая наивная дура как я. Она свое получит и не упустит», — заключила Айза.
24 апреля рэпер Гуф рассказал, что разводится с супругой. Артист объяснил, что сделал объявление во избежание сплетен и домыслов. По словам певца, все внутрисемейные споры и вопросы будут урегулированы адвокатами. Он также отметил, что продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины.