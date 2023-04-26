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Айза заявила, что не стоит жалеть жену Гуфа из-за развода

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в социальных сетях, что не видит смысла жалеть жену рэпера Гуфа Юлию Королеву из-за развода.

Айза заявила, что не стоит жалеть жену Гуфа из-за развода
© Газета.Ru

Некоторые поклонники просят звезду пожалеть Королеву, так как она осталась одна с ребенком. Айза напомнила, что была точно в такой же ситуации. Более того, у нее даже двое детей. Блогерша отметила, что множество женщин оказываются в подобных условиях. Однако, по мнению звезды, сейчас наступила в эпоха, когда дамы могут позаботиться о себе и ребенке без мужчин.

Также Айза знает, что Королева точно не пропадет. По словам блогерши, жена Гуфа сама рассказывала ей, что живет не за счет рэпера и зарабатывает сама.

«Так что, я лучше пожалею тех, кому действительно это нужно. И Юля не такая наивная дура как я. Она свое получит и не упустит», — заключила Айза.

24 апреля рэпер Гуф рассказал, что разводится с супругой. Артист объяснил, что сделал объявление во избежание сплетен и домыслов. По словам певца, все внутрисемейные споры и вопросы будут урегулированы адвокатами. Он также отметил, что продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины.

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