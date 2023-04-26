«Самый простой путь к счастью — это глупость» — уроки жизни Джулианны Мур
Актриса — о принятии внешности, Чехове и сексе как в кино.
В свои шестьдесят два года она остается одной из самых востребованных актрис голливуда, одинаково органично выглядящая и в блокбастерах, и в авторских инди — фильмах.
О людях
Я заметила, что в свои тридцать или сорок женщины обожают говорить о том, что они еще не достигли среднего возраста. В такие моменты я всегда думаю: «Да сколько же вы себе отмерили прожить?» Самый простой путь к счастью — это глупость. И самое страшное, что он многих привлекает. Есть особый сорт людей, которые напоминают мне кофе без кофеина. Именно они и пугают меня больше всего.
О профессии
Я не люблю фильмы, где заняты одни только мужчины, потому что я теряюсь и не знаю, на кого именно мне смотреть. Комедия — это очень сложно. В драме ты можешь играть вразнобой, путать ноты — и все равно драма останется драмой, а может быть, станет даже более трагичной. Но если в комедии ты ошибешься хоть в одной ноте — все, это уже будет не смешно. После первой серьезной театральной роли Елены в «Дяде Ване» за мной закрепилось амплуа «девушки на грани срыва», которое потом часто эксплуатировали другие режиссеры. Так что все претензии — к Чехову.
О жизни
Ни у кого не бывает такого секса, каким он бывает в кино. В жизни вы вряд ли станете заниматься этим на полу или стоя в полный рост. Я совершенно не переношу две вещи — спонтанность и беспорядок. Поэтому большую часть свободного времени провожу, сжимая в руках бутылку с чистящим средством и раскладывая вещи по местам. В юности любая ерунда могла выбить меня из колеи. Но однажды сильный приступ аппендицита научил меня тому, что если вы просто живы и здоровы и все хорошо с вашими близкими, то это самый лучший повод для счастья.
О внешности
Я только годам к сорока полюбила свою внешность: яркие волосы и веснушки. Потому что в жизни появились более важные вещи: семья, отношения, работа. И беспокойство о том, как ты выглядишь, исчезло. Принимаю ванну с английской солью каждый вечер — я просто фанат этого ритуала! Стоит недорого и в два счета приводит меня в порядок. Йога — единственные упражнения, которые я делаю регулярно. Раньше я бегала, но это слишком тяжело. Так что я просто стараюсь ходить очень быстро.