Актриса — о принятии внешности, Чехове и сексе как в кино.

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В свои шестьдесят два года она остается одной из самых востребованных актрис голливуда, одинаково органично выглядящая и в блокбастерах, и в авторских инди — фильмах.

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О людях

Я заметила, что в свои тридцать или сорок женщины обожают говорить о том, что они еще не достигли среднего возраста. В такие моменты я всегда думаю: «Да сколько же вы себе отмерили прожить?» Самый простой путь к счастью — это глупость. И самое страшное, что он многих привлекает. Есть особый сорт людей, которые напоминают мне кофе без кофеина. Именно они и пугают меня больше всего.

О профессии

Я не люблю фильмы, где заняты одни только мужчины, потому что я теряюсь и не знаю, на кого именно мне смотреть. Комедия — это очень сложно. В драме ты можешь играть вразнобой, путать ноты — и все равно драма останется драмой, а может быть, станет даже более трагичной. Но если в комедии ты ошибешься хоть в одной ноте — все, это уже будет не смешно. После первой серьезной театральной роли Елены в «Дяде Ване» за мной закрепилось амплуа «девушки на грани срыва», которое потом часто эксплуатировали другие режиссеры. Так что все претензии — к Чехову.

О жизни

Ни у кого не бывает такого секса, каким он бывает в кино. В жизни вы вряд ли станете заниматься этим на полу или стоя в полный рост. Я совершенно не переношу две вещи — спонтанность и беспорядок. Поэтому большую часть свободного времени провожу, сжимая в руках бутылку с чистящим средством и раскладывая вещи по местам. В юности любая ерунда могла выбить меня из колеи. Но однажды сильный приступ аппендицита научил меня тому, что если вы просто живы и здоровы и все хорошо с вашими близкими, то это самый лучший повод для счастья.

О внешности