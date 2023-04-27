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Почему Ольга Бузова хочет вернуться к бывшему и какие у нее отношения с женатыми мужчинами: репортаж c премьеры нового клипа певицы

Вчера Ольга Бузова явила миру клип на свою новую песню «Верни». Не так давно на его съемках певица рассказывала нам, что эта работа — самый настоящий фильм про ее жизнь, достойный Каннского кинофестиваля. А чтобы журналисты и звездные друзья убедились в этом лично, певица устроила специальный закрытый кинопоказ. Super не преминул заглянуть на мероприятие и теперь рассказывает, как все было.

Почему Бузова хочет вернуться к бывшему и какие у нее отношения с женатыми
© Super.ru

Перед показом Ольга призналась, что песня «Верни» рассказывает историю большой и светлой любви из ее прошлого. Артистка заявила, что каждый раз, когда она слышит трек, нестерпимо хочет вернуться к бывшему. Но Тарабузикам и фан-клубу пары Бузова – Дава радоваться рано. Ольга уточнила, что соскучилась не по конкретному человеку, а по состоянию влюбленности и блаженства.

Сыграть возлюбленного Ольги выпала честь актеру Стасу Бондаренко. «В него была влюблена каждая, он круче даже Серкана Болата!» — дерзко заявила Бузова журналистам. Однако отношения между ними, по словам певицы, могут быть только на экране, ведь женатые мужчины для нее — табу.

Поддержать Ольгу пришли ее звездные друзья. Впервые за долгое время в свет вышла Лена Катина с уже заметно округлившимся животом. Заглянула на кинопоказ и новоиспеченная мама Аделина Сотникова. Порадовали виновницу торжества своим присутствием и Карина Кросс, Нюта, ST с супругой Ассоль, Яна Рудковская, Катя Адушкина, Мария Погребняк, Митя Фомин, Марина Федункив и многие другие селебы.

После просмотра клипа звездные гости аплодировали стоя, скандируя имя певицы. Под конец клипа Ольга не смогла сдержать слез: она объяснила прессе, что плачет каждый раз, когда смотрит эту работу или думает о ней. Все потому, что сюжет рассказывает про настоящую любовь, которую певица очень хочет вернуть. Мы уверены, что совсем скоро Ольга встретит свое счастье и мы еще потанцуем под Бузову на ее же свадьбе. Тем более что, как нам рассказывала артистка, желающих жениться на ней вагон и маленькая тележка!

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