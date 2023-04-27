Почему Бузова хочет вернуться к бывшему и какие у нее отношения с женатыми

Вчера Ольга Бузова явила миру клип на свою новую песню «Верни». Не так давно на его съемках певица рассказывала нам, что эта работа — самый настоящий фильм про ее жизнь, достойный Каннского кинофестиваля. А чтобы журналисты и звездные друзья убедились в этом лично, певица устроила специальный закрытый кинопоказ. Super не преминул заглянуть на мероприятие и теперь рассказывает, как все было.

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Перед показом Ольга призналась, что песня «Верни» рассказывает историю большой и светлой любви из ее прошлого. Артистка заявила, что каждый раз, когда она слышит трек, нестерпимо хочет вернуться к бывшему. Но Тарабузикам и фан-клубу пары Бузова – Дава радоваться рано. Ольга уточнила, что соскучилась не по конкретному человеку, а по состоянию влюбленности и блаженства.

Сыграть возлюбленного Ольги выпала честь актеру Стасу Бондаренко. «В него была влюблена каждая, он круче даже Серкана Болата!» — дерзко заявила Бузова журналистам. Однако отношения между ними, по словам певицы, могут быть только на экране, ведь женатые мужчины для нее — табу.