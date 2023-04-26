Дмитрий Нагиев пожаловался на артистов, которые "остались в прошлом"
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев в разговоре с Men Today признался, что видит множество артистов, которые «по своей подаче остались в прошлом».
«Я вижу много артистов и режиссеров, которые по своей подаче, по восприятию жизни остались в прошлом. Я стараюсь быть актуальным. Не всегда это удается, но я отдаю себе отчет в том, что нужно быть современным в своем мироощущении», — высказался Нагиев.
Вместе с этим актер отметил, что если ему пытаются навязать что-то чуждое, то он может сразу осознать, что ему это не нравилось никогда. По мнению Нагиева, быть современным менее важно, чем всегда оставаться собой.
«Я просто несу некий придуманный мной стиль и пытаюсь, оставаясь в нем, добавлять капли современных тенденций. Это касается всего. Я иду своей дорогой. Плохая она или хорошая — другого пути я не нашел», — отметил артист.