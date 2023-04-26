$81.63+0.0890.14+0.11

60-летняя певица Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности

Американская певица и продюсер Пола Абдул раскрыла секрет своей привлекательности в 60 лет. Интервью на эту тему она дала журналисту Page Six.

60-летняя Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности
© Lenta.ru

Знаменитость поговорила с репортером на премии Homeless Not Toothless Hollywood Gala, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Абдул появилась на публике в ярко-красном вечернем платье длины макси с блестящими пайетками. При этом волосы она уложила волнами, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках, а на губы — алую помаду.

По словам телезвезды, своей моложавой внешностью она обязана генетике.

«Я всегда говорю спасибо отцу за гены. Моя мать, как и отец, тоже выглядела довольно молодо для своего возраста. Думаю, я взяла лучшее от родителей», — заявила она.

При этом подробностей ухода за кожей, а также детали своей ежедневной рутины ведущая не раскрыла.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий