60-летняя Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности

Американская певица и продюсер Пола Абдул раскрыла секрет своей привлекательности в 60 лет. Интервью на эту тему она дала журналисту Page Six.

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Знаменитость поговорила с репортером на премии Homeless Not Toothless Hollywood Gala, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Абдул появилась на публике в ярко-красном вечернем платье длины макси с блестящими пайетками. При этом волосы она уложила волнами, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках, а на губы — алую помаду.

По словам телезвезды, своей моложавой внешностью она обязана генетике.

«Я всегда говорю спасибо отцу за гены. Моя мать, как и отец, тоже выглядела довольно молодо для своего возраста. Думаю, я взяла лучшее от родителей», — заявила она.