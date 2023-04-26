60-летняя Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности

60-летняя певица Пола Абдул раскрыла секрет своей моложавой внешности
Американская певица и продюсер Пола Абдул раскрыла секрет своей привлекательности в 60 лет. Интервью на эту тему она дала журналисту Page Six.
Знаменитость поговорила с репортером на премии Homeless Not Toothless Hollywood Gala, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Абдул появилась на публике в ярко-красном вечернем платье длины макси с блестящими пайетками. При этом волосы она уложила волнами, на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках, а на губы — алую помаду.
По словам телезвезды, своей моложавой внешностью она обязана генетике.
«Я всегда говорю спасибо отцу за гены. Моя мать, как и отец, тоже выглядела довольно молодо для своего возраста. Думаю, я взяла лучшее от родителей», — заявила она.
При этом подробностей ухода за кожей, а также детали своей ежедневной рутины ведущая не раскрыла.