$81.63+0.0890.14+0.11

49-летний Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу

49-летний певец Робби Уильямс признался в потере интереса к сексу. О том, что его либидо упало после отказа от приема тестостерона, он рассказал изданию The Sun.

Уильямс признался в потере интереса к сексу
© Lenta.ru

Уильямс в шутку заявляет, что после свадьбы секса нет, а его 43-летняя жена Айда Филд говорит, что они почти не занимаются сексом, но любят обниматься за просмотром сериалов.

Певец признался, что его интерес к сексу угас после того, как он отказался от приема тестостерона для лечения депрессии.

«Какое-то время я принимал тестостерон и подсел на него. Пришлось отказаться. Мое тело стало массивным, мне не нравилось, как я выглядел, — разоткровенничался Уильямс. — Но секс, который у нас был тогда, был невероятным. Мы были ненасытны. Это показывает, насколько мы любим друг друга на самом деле, мы не могли оторваться друг от друга».

Певец добавил, что скучает по тому времени, но теперь, когда жена предлагает ему заняться сексом, он просто пожимает плечами. Однако его супруга не страдает от этого, так как предпочитает тратить силы в тренажерном зале, а не в спальне.

Филд уверена, что люди часто путают секс и близость.

«Мы всегда обнимаемся и целуемся, держимся за руки и прикасаемся друг к другу. Близость — значимая сторона любви. У меня есть подруги, которые чувствуют себя обязанными заниматься сексом с мужьями, и это должно быть ужасно. Я и Роб на одной волне. Мы счастливы», — заключила она.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий