Алеся Кафельникова раскрыла секрет стройной фигуры после родов

Модель, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся раскрыла секрет стройной фигуры после родов. Соответствующей информацией она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

© Газета.Ru

24-летняя Алеся Кафельникова рассказала, что для поддержания себя в форме через день ходит в спортивный зал. Помимо тренировок модель увлекается косметологическими процедурами.

«Недавно сделала криолиполиз и осталась очень довольна», — призналась она.

Криолиполиз — это безоперационная методика удаления локальных жировых отложений. К этой процедуре прибегала супермодель Линда Евангелиста, однако та «изуродовала» ее, дав обратный эффект.

У Алеси и ее супруга, бизнесмена Георгия Петришина, есть дочь Киара. Девочка появилась на свет летом 2021 года.