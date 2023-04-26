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Алеся Кафельникова раскрыла секрет стройной фигуры после родов

Модель, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся раскрыла секрет стройной фигуры после родов. Соответствующей информацией она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Алеся Кафельникова раскрыла секрет стройной фигуры после родов
© Газета.Ru

24-летняя Алеся Кафельникова рассказала, что для поддержания себя в форме через день ходит в спортивный зал. Помимо тренировок модель увлекается косметологическими процедурами.

«Недавно сделала криолиполиз и осталась очень довольна», — призналась она.

Криолиполиз — это безоперационная методика удаления локальных жировых отложений. К этой процедуре прибегала супермодель Линда Евангелиста, однако та «изуродовала» ее, дав обратный эффект.

У Алеси и ее супруга, бизнесмена Георгия Петришина, есть дочь Киара. Девочка появилась на свет летом 2021 года.

В наступившем 2023 году Алеся Кафельникова приняла участие в показах David Koma, Julien x Gabriela и Dilara Findikoglu в Лондоне, Weinsanto и Elie Saab в Париже. Модель также снялась в рекламных кампаниях брендов одежды Love Republic и MAAG, пришедшего на смену Zara.

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