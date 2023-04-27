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Яна Рудковская эмоционально высказалась о воссоединении Оксаны Самойловой и Джигана

Новость о том, что звезды все-таки вместе, обсудили уже все кому не лень. Правда, со временем радость за Оксану Самойлову и Джигана в публичном поле сменилась обвинениями: некоторые пользователи Сети считают, что их расставание было для хайпа, и совсем не стесняются в высказываниях.

Рудковская высказалась о воссоединении Самойловой и Джигана
© Super.ru

Яна Рудковская, как близкая подруга супругов, не смогла пройти мимо обличительных фраз в светских телеграм-каналах и поспешила высказаться.

«Полная чушь, полный бред, полностью придуманная новость», — эмоционально начала пост продюсер.

Она уверена: несмотря на то что большую часть своей жизни Оксана и Денис (настоящее имя рэпера) транслируют публике, спекулировать на такой теме не в их стиле. Риторика диванных критиков очень возмутила Яну — и ее чувствам есть логичное объяснение.

«Порадуйтесь за ребят, сколько семей распадается, а они неизменно находят дорогу друг к другу каждый раз — ради себя, ради друг друга, ради детей», — подметила она.

К слову, звездному продюсеру можно верить. Она знает об отношениях Оксаны и Дениса чуть ли не больше, чем они сами: именно Яна поддерживала супругов в кризисные моменты и наказала им бороться за сохранение семьи. К тому же знаменитость присутствовала на прошлогодней свадьбе влюбленных, пока остальные смотрели трансляцию.

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